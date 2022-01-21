СМИ: мать ребенка-инвалида пыталась совершить суицид у резиденции Иванишвили

Мать ребенка с ограниченными возможностями попыталась покончить жизнь самоубийством у резиденции миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом сообщает телекомпания Mtavari Arkhi, не уточняя, как именно молодая женщина хотела свести счеты с жизнью.

По словам Тамуны Иараджули, она решилась на суицид из-за тяжелого социального положения и отсутствия внимания со стороны властей. Женщина утверждает, что семье отключили газ и теперь ее ребенку-инвалиду приходится сидеть в холоде. Она не смогла оплатить долг из-за повышения тарифа и просила компанию-оператора перенести дату погашения задолженности.

Сначала Иараджули протестовала в здании правительственной канцелярии, требуя встречи с премьер-министром, но результата не добилась. После этого она решила провести акцию у дома бизнесмена Бидзины Иванишвили.

«Господин Бидзина, почему вы оставили нас с правительством, которое присвоило себе бюджет, присвоило себе страну, в то время как нашим детям этой зимой придется замерзнуть и погибнуть», — сказала женщина журналистам Mtavari Arkhi.

Позже Иараджули написала пост в соцсетях, в котором перечислила требования к правительству. «Это не ультиматум, это просьба», — пояснила она. Мать ребенка, страдающего расстройством аутистического спектра, дала премьеру трехдневный срок на исполнение своих требований:

Увеличение пенсии минимум до 300 лари (около 100 долларов); Всеобщее страхование здоровья для лиц с ограниченными возможностями, куда будет включено обследование, лечение, медикаменты; Запрет на отключение электроэнергии и природного газа в зимний период времени.

В своем посте Тамуна Иараджули также поблагодарила всех, кто ее поддержал. По словам женщины, к тому времени, когда она вернулась домой, ее задолженность по счетам уже была погашена.