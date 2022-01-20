Эпидемиолог: «Омикрон» стал доминантным штаммом в Грузии

Циркуляция штамма коронавируса «Омикрон» в Грузии усиливается. По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, хотя лабораторно подтверждено лишь 1400 случаев инфицирования, этот штамм уже стал доминантным в стране.

«[По числу случаев] лидирует Тбилиси, за ним следуют Имерети и Аджария. Но это только лабораторно подтвержденные случаи. Согласно разным математическим моделированиям, 70% положительных случаев в стране приходится на «Омикрон». В Тбилиси этот процент выше и составляет 80%, а в регионе – 40-60%», — отметил Гамкрелидзе.

При этом главный эпидемиолог страны заявил, что в Грузии продолжают циркулировать и другие штаммы коронавируса.