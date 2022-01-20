84858203 3fa6 4c38 bb9d 05f8a8938522 #новости Георгий Мшвениерадзе, Грузия-ЕС, Михаил Саакашвили, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель

Адвокат: президент Евросовета и глава Еврокомиссии написали письмо Саакашвили

SOVAОт

Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направили письмо третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. По словам адвоката Георгия Мшвениерадзе, он уже передал послание своему подзащитному.

«Я передал Михаилу Саакашвили письмо, которое было отправлено ему вчера из кабинета Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен. В указанном письме особое внимание уделяется состоянию его здоровья. Они [авторы] строго напоминают правительству Грузии об обязательствах в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека».

В то же время, по словам адвоката, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен пообещали продолжить следить за происходящими процессами, отметив особую важность справедливого судебного разбирательства. Авторы отмечают, что право на справедливый суд предусмотрено и Соглашением об ассоциации с ЕС, добавил Мшвениеридзе.

Позже на страничке Саакашвили в соцсети Facebook появился скан письма европейских лидеров.

272184672 470491577779778 2183222485239147920 n #новости Георгий Мшвениерадзе, Грузия-ЕС, Михаил Саакашвили, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель

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