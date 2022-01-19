Роман Нино Харатишвили будет представлен на мероприятии «Книги на Берлинале»

Роман немецкой писательницы грузинского происхождения Нино Харатишвили The Lack of Light (книга написана на немецком языке) будет представлен на мероприятии «Книги на Берлинале». На фестивале продюсерам будет представлено 10 новых литературных произведений с большим потенциалом для киноадаптации.

Действие романа Харатишвили разворачивается в одном из старых районов Тбилиси – Сололаки – в 90-е годы. В нем описывается история четырех грузинских девушек – Кето, Нене, Дины и Ины. Работа Харатишвили была выбрана из 190-ти произведений.

Мероприятие «Книги на Берлинале» пройдет в этом году онлайн 14-15 февраля.

Впервые оно состоялось в 2006 году по инициативе Берлинского кинофестиваля в сотрудничестве с Франкфуртской книжной ярмаркой.