Омбудсмен: несмотря на рекомендации подходы к лечению Саакашвили не изменились

Сформированный Народным защитником Грузии консилиум врачей, изучавший состояние здоровья Михаила Саакашвили, заявил, что подходы к лечению третьего президента существенно не изменились. По словам Омбудсмена Нино Ломджария, это заключение является своего рода итоговым документом.

«Во время трех визитов [к экс-президенту] мы увидели, что существенных изменений в методологии лечения не произошло. Пациент в основном находится на медикаментозном лечении, хотя рекомендации о необходимости психологической и физической реабилитации, которые мы давали еще в конце ноября, до сих пор не выполнены».

По словам Народного защитника, на этом она не видит смысла в дополнительных визитах, поскольку изменений в подходе к лечению нет.