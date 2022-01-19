Директора Mtavari Arkhi вызвали в СГБ Грузии по делу о возможном покушении на него

Гендиректора телеканала Mtavari Arkhi Нику Гварамия вызвали на допрос в Службу государственной безопасности Грузии. Дело касается предполагаемой организации заказного убийства, информацию о котором распространила журналистка Элисо Киладзе.

По ее информации, ликвидацию Гварамия заказал глава Чечни Рамзан Кадыров, а исполнить убийство должны были Артур Гатеев, Слава Гагиев и Артур Гелиев. Элисо Киладзе утверждает, что киллеры прибыли в Грузию, но из-за того, что о готовящемся покушении стало известно, операция была сорвана.

Впрочем, по словам журналистки, СГБ не стала задерживать подозреваемых, а выслала их из страны: «Все трое были вывезены в Россию нашими спецслужбами через КПП «Казбеги». Операцией по поручению директора СГБ Григола Лилуашвили руководил и. о. главы Антитеррористического центра Александр Майсурадзе», — сказала Киладзе.