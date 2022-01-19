scientist introduces sample of covid 19 in a bioha THCXQAR #новости Covid-19, коронавирус в Грузии
Scientist introduces sample of Covid-19 in a biohazard bag, conceptual image

Коронавирус в Грузии: статистика 19 января

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 8 728 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 1 015 592-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 4 797;
  • Аджария – 1 184;
  • Имерети – 859;
  • Шида Картли – 429;
  • Самегрело – Земо Сванети – 289;
  • Квемо Картли – 302;
  • Кахети – 339;
  • Мцхета-Мтианети – 176;
  • Гурия – 186;
  • Самцхе-Джавахети – 138;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 29.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 8 545 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 923 212 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 43 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 555 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 57 799 (+140). В тяжелом состоянии находятся 1 000 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 280 лиц.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 386 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 896 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 43 человека;
  • Проходят лечение на дому – 51 517 человек;

За последние 24 часа было проведено 63 605 тестов. В том числе 33 350 исследований на антиген и 30 255 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 13,72%. Показатель за последние 14 дней – 10,44%.

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