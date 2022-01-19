Коронавирус в Грузии: статистика 19 января

В Грузии за сутки выявлено 8 728 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 1 015 592-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 4 797;

Аджария – 1 184;

Имерети – 859;

Шида Картли – 429;

Самегрело – Земо Сванети – 289;

Квемо Картли – 302;

Кахети – 339;

Мцхета-Мтианети – 176;

Гурия – 186;

Самцхе-Джавахети – 138;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 29.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 8 545 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 923 212 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 43 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 555 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 57 799 (+140). В тяжелом состоянии находятся 1 000 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 280 лиц.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 386 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 896 человек;

В карантинных пространствах находятся – 43 человека;

Проходят лечение на дому – 51 517 человек;

За последние 24 часа было проведено 63 605 тестов. В том числе 33 350 исследований на антиген и 30 255 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 13,72%. Показатель за последние 14 дней – 10,44%.