Коронавирус в Грузии: статистика 19 января

В Грузии за сутки выявлено 8 728 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 1 015 592-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 4 797;
- Аджария – 1 184;
- Имерети – 859;
- Шида Картли – 429;
- Самегрело – Земо Сванети – 289;
- Квемо Картли – 302;
- Кахети – 339;
- Мцхета-Мтианети – 176;
- Гурия – 186;
- Самцхе-Джавахети – 138;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 29.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 8 545 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 923 212 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 43 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 555 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 57 799 (+140). В тяжелом состоянии находятся 1 000 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 280 лиц.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 386 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 896 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 43 человека;
- Проходят лечение на дому – 51 517 человек;
За последние 24 часа было проведено 63 605 тестов. В том числе 33 350 исследований на антиген и 30 255 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 13,72%. Показатель за последние 14 дней – 10,44%.