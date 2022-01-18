Глава МИД: Столтенберг обозначил, что НАТО не намерено отказываться от своих решений

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани продолжает свой официальный визит в Брюссель.

17 января глава внешнеполитического ведомства встретился с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Комментируя прошедшие переговоры Залкалиани отметил, что встреча была плодотворной.

«Генеральный секретарь четко обозначил позицию в связи с тем, что пересмотра решений НАТО не будет, что главным приоритетом и красными линиями являются суверенитет и территориальная целостность Грузии и наша евроатлантическая интеграция», — сообщил Залкалиани.

По его словам, НАТО готово к продолжению диалога с Россией по ряду направлений, однако компромисса по четко определенным красным линиям не будет.

При этом министр подчеркнул, что Тбилиси продолжит процесс североатлантической интеграции.

«Мы будем делать все в тесной координации с партнерами по НАТО для того, чтобы этот процесс не пострадал, чтобы любые запланированные нами мероприятия проводились своевременно и были наполнены соответствующим содержанием, это позволит нам достичь значительных ощутимых результатов, чтобы представить их на саммите в Мадриде», — заявил Залкалиани.