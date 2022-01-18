COVID-19 в Грузии: суточный прирост инфицированных перевалил за 7,5 тысяч

В Грузии за сутки выявлен 7 521 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 1 006 864-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 4 171;

Аджария – 801;

Имерети – 792;

Шида Картли – 380;

Самегрело – Земо Сванети – 302;

Квемо Картли – 285;

Кахети – 263;

Мцхета-Мтианети – 171;

Гурия – 193;

Самцхе-Джавахети – 108;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 55.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 160 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 934 667 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 31 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 14 512 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 57 659 (+4 330). В тяжелом состоянии находятся 1 0115 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 285 лиц.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 465 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 2 050 человек;

В карантинных пространствах находятся – 50 человек;

Проходят лечение на дому – 51 144 человека;

За последние 24 часа было проведено 56 367 тестов. В том числе 38 892 исследования на антиген и 17 475 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 13,34%. Показатель за последние 14 дней – 10%.