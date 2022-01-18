Столтенберг: НАТО в скором времени ответит на предложения России по безопасности

НАТО в скором времени ответит на предложения России по безопасности, но не будет отступать от своих основных ценностей.

Как предает ТАСС, об этом во вторник заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая в Берлине на дискуссии, которая организована Фондом Кёрбера и еженедельником Der Spiegel.

«Мы скоро в письменном виде отправим предложения России, мы дали это понять», — сказал он.

По его словам, данные предложения отразят «серьезную готовность вести переговоры по сути». Конкретно речь будет идти о контроле над вооружениями, прозрачности, ракетах и других вопросах.

Столтенберг считает, что пока рано судить о том, получится ли уладить разногласия НАТО с Россией по вопросам безопасности, но переговоры нужно продолжать.

«Пока рано говорить о том, получился ли добиться прогресса и результатов в ходе дипломатических усилий», — сказал он. «Хорошо, что Совет Россия — НАТО состоялся, — сказал он. — Дискуссия была сложной и поэтому важной». «Неверно было бы вообще не предпринимать попыток», — добавил генсек.

«Я знаю, что с Россией можно говорить и достигать с ней сделки», — заявил Столтенберг.