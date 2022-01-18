Посол ЕС об упразднении Службы госинспектора: много вопросов к способу и срокам принятия закона

Посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель отметил, что Служба государственного инспектора, упраздненная по инициативе «Грузинской мечты», является одним из ключевых инструментов демократии.

«Наше представительство в целом очень внимательно следило за процессом с самого начала, мы выражали озабоченность в связи с разработкой этого закона.

Помимо содержания, закон об упразднении Службы необходимо оценивать с двух сторон. Одна — способ, которым он был осуществлен, вторая — время, за которое это произошло. Это вызывает множество вопросов.

Евросоюз был заинтересован в поддержке этого государственного института, он является одним из ключевых инструментов демократии < > Не только мы, но и другие партнеры также выразили свое мнение и обеспокоенность по этому поводу», — сказал журналистам Карл Харцель.

Напомним, согласно изменениям, функции упраздненного ведомства будут переданы двум новым структурам – Специальной службе расследований и Службе защиты персональных данных. Оппозиция, однако, уверена: правительство, таким образом, хочет уничтожить независимый государственный институт. С критикой законопроекта выступили и западные партнеры Грузии.

Реформа была проведена в кратчайшие сроки – буквально за несколько дней. При этом не была поставлена в известность даже сама государственный инспектор Лонда Толорая. Она узнала о намерении властей ликвидировать службу из СМИ. Обсуждение в парламентских комитетах шло в ускоренном порядке. Также спешно закон был принят в трех чтениях на пленарных заседаниях.