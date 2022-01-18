НПО призвали власти ставить в приоритет нужды вынужденных переселенцев

Восемь неправительственных организации (НПО), работающих в Грузии, публикуют совместное заявление в связи с протестом вынужденно переселенных лиц, проживающих в здании бывшего санатория «Картли» и самоубийством одного из жильцов.
НПО призывают власти незамедлительно отреагировать на случившееся и в кратчайшие сроки обеспечить размещение ВПЛ в безопасных для жизни и здоровья условиях.
«Мы считаем, что государство пренебрегло своим обязательством по защите жизни и здоровья ВПЛ, трагедия, произошедшая 16 января, является результатом политики бездействия и недоверия», — говорится в заявлении
Согласно НПО, государство не проводило переговоры с жильцами «Картли» надлежащим образом, что подорвало доверие людей к процессу.
Подписавшиеся организации призывают власти:
- Немедленно обеспечить переселение ВПЛ, проживающих в санатории, в безопасное и адекватное жилье;
- Безоговорочно ставить в приоритет интересы людей, проживающих в этом доме, и в кратчайшие сроки обеспечить их достойным жильем;
- Путем тесного взаимодействия центральной и муниципальных властей изучить положение и потребности ВПЛ, проживающих в домах, где жизни и здоровью людей угрожает опасность;
- Обсудить лучшие институциональные способы и механизмы для представления потребностей, интересов и проблем ВПЛ.
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