НПО призвали власти ставить в приоритет нужды вынужденных переселенцев

Восемь неправительственных организации (НПО), работающих в Грузии, публикуют совместное заявление в связи с протестом вынужденно переселенных лиц, проживающих в здании бывшего санатория «Картли» и самоубийством одного из жильцов.

НПО призывают власти незамедлительно отреагировать на случившееся и в кратчайшие сроки обеспечить размещение ВПЛ в безопасных для жизни и здоровья условиях.

«Мы считаем, что государство пренебрегло своим обязательством по защите жизни и здоровья ВПЛ, трагедия, произошедшая 16 января, является результатом политики бездействия и недоверия», — говорится в заявлении

Согласно НПО, государство не проводило переговоры с жильцами «Картли» надлежащим образом, что подорвало доверие людей к процессу.

Подписавшиеся организации призывают власти: