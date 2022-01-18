Посол США: «Россия стремится подорвать европейскую безопасность»

По словам посла США в Тбилиси Келли Дэгнан, Соединенные Штаты поддерживают евроатлантический выбор грузинского народа и остаются непоколебимыми в отношении поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Выступая на конференции по безопасности Фонда Рондели, дипломат подчеркнула: у каждой страны есть легитимное право самостоятельно выбирать политических и экономических партнеров.

«Наш принцип заключается в том, что страны имеют суверенное право выбирать своих собственных политических или экономических партнеров. Мы не будем изменять или подвергать сомнению этот фундаментальный принцип. Соединенные Штаты по-прежнему привержены суверенитету и территориальной целостности Грузии и полностью поддерживают выбор грузинского народа.

Мы поддерживаем Грузию, Украину и европейцев, поскольку Россия стремится подорвать европейскую безопасность. Важно, чтобы я сказала из Грузии – сила в единстве», — отметила Дэгнан.

Вместе с тем, посол в очередной раз обозначила позицию Вашингтона в отношении России.

«Повторяю, на переговорах с Россией глава нашей делегации Венди Шерман и многие официальные лица США говорили: «Мы не будем вести переговоры по Европе без Европы, по НАТО без НАТО, по Украине без Украины и по Грузии без Грузии. Это очень важно, потому что Россия пытается разделить альянс, разделить европейцев и американцев. Мы же видим, что сила в единстве», — сказала Дэгнан.