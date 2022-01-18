Замминистра здравоохранения: более половины инфицированных в Грузии заражены омикроном

По словам замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, инфицированные омикроном пациенты крайне редко нуждаются в госпитализации. Как отметила Габуния, из 1 200 заразившихся новым штаммом всего 14 оказались в больнице.

«Лабораторно подтверждено более 1200 случаев заражения Омикроном, хотя это не означает, что всего заражены 1200 человек, это лабораторно подтвержденные случаи. Мы полагаем, что в циркуляции более половины инфицированы [омикроном]. Большинство из них в Тбилиси. Из подтвержденных случаев 14-ти потребовалась госпитализации, что является низким показателем», — отметила Габуния.

По ее словам еще одной причиной такой картины является и то, что большинство заразившихся омикроном пациентов были вакцинированы.