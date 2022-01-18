В Цхинвали на карантин закрылись отдельные классы школ и группы детских садов

В связи с распространением коронавирусной инфекции, в Южной Осетии на карантин закрылись отдельные классы в школах и группы детских садов.

«С сегодняшнего дня приостанавливают работу несколько классов в Кадетской школе, Лицее искусств, столичном общеобразовательном учреждении №2, гимназии «Альбион». Закрываются временно также две группы в цхинвальских детских садах №20 и 11», — заявили в т.н. Минобразования.

За минувшие сутки в регионе было выявлено 63 новых случая инфицирования. Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 330 человек, число заболевших с начала пандемии достигло 10 535-ти.