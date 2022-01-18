Global News: Канада отправила в Украину силы специального назначения

На фоне растущей напряженности в отношениях между и Россией, Канада отправила в Украину силы специального назначения, сообщает телеканал Global News.

Источники сообщили телеканалу, что присутствие канадского спецназа является частью попытки союзников по НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить пути оказания помощи украинскому правительству.

Военные займутся разработкой плана по эвакуации канадских дипломатов. Отправку спецназа не подтвердили ни в минобороны Канады, ни в правительстве страны.

Отметим, что ранее МИД Канады выдал рекомендацию гражданам не посещать Украину и некоторые российские регионы из-за российской агрессии.