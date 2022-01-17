Кобахидзе рассказал о достижениях за год работы председателем «Мечты»

Председатель «Грузинской мечты», год назад сменивший на этом посту миллиардера Бидзину Иванишвили, подвел итоги года правления. На своей странице в Facebook Кобахидзе привел 4 главных достижения партии власти.

«Вчера, 16 января, исполнился ровно год, как я стал председателем «Грузинской мечты». Спустя год у нас следующие результаты:

Искусственный политический кризис закончился, мы убедительно выиграли выборы в органы местного самоуправления, а «Грузинская мечта» еще больше укрепила свою легитимность;

У страны достойный премьер-министр, достойный спикер парламента, достойный мэр столицы и сплоченная как никогда правящая команда;

Радикальная оппозиция, лидер которой отбывает заслуженный срок, крайне ослабла и больше не способна угрожать государственности;

Правящая команда защищает национальные интересы, государственный и парламентский суверенитет, правительство обеспечило двузначный экономический рост», — написал Ираклий Кобахидзе.