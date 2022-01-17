Грузинский спортсмен стал победителем этапа Кубка мира по фехтованию

Лидер сборной Грузии по фехтованию Сандро Базадзе завоевал золотую медаль и стал победителем этапа Кубка мира в соревновании саблистов, проходящем в Тбилиси.

В финале грузинский фехтовальщик одолел российского соперника Камиля Ибрагимова со счетом 15:8. Следует отметить, что Базадзе доминировал на протяжении всего поединка и его соперник приблизился к нему лишь в один момент, когда счет стал 9:7 в пользу Сандро. В итоге Базадзе довольно легко одержал историческую победу.

Сандро Базадзе стал первым грузинским саблистом, победившим на этапе Кубка мира.