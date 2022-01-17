Авиакомпания Georgian Airways продается за 150 млн. долларов

Грузинский авиаперевозчик Geogian Airways продается за 150 миллионов долларов. Информацию распространяет грузино-американское агентство Georgian Business Brokerage.

11 января стало известно о том, что Georgian Airways начала процедуру реабилитации/банкротства. Соответствующее постановление Тбилисский городской суд вынес 29 декабря, обязав перевозчика разработать план реабилитации. Авиакомпания задолжала более 16 000 пассажиров и более 70 компаниям порядка 176-ти миллионов лари (56,8 млн. долларов по действующему курсу).

Согласно решению суда, опубликованному на странице публичного реестра, финансовый кризис в авиакомпании был вызван коронавирусом и закрытием границ, в результате чего компания оказалась неспособна покрыть свои обязательства.