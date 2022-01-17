Премьер объявил конкурс на должности глав ведомств, созданных на базе Службы Госинспектора

Распоряжением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили объявлен конкурс на должности начальника Специальной следственной службы и начальника Службы защиты персональных данных. Двух ведомств, создаваемых на базе упраздненной по инициативе «Грузинской мечты» Службы государственного инспектора.

Согласно распространенной информации, кандидаты будут отобраны созданными Гарибашвили конкурсными комиссиями. Условия участия в конкурсе будут опубликованы на www.hr.gov.ge.

Напомним, согласно изменениям, функции упраздненного ведомства будут переданы двум новым структурам – Специальной службе расследований и Службе защиты персональных данных. Оппозиция, однако, уверена: правительство, таким образом, хочет уничтожить независимый государственный институт. С критикой законопроекта выступили и западные партнеры Грузии.

Реформа была проведена в кратчайшие сроки – буквально за несколько дней. При этом не была поставлена в известность даже сама государственный инспектор Лонда Толорая. Она узнала о намерении властей ликвидировать службу из СМИ. Обсуждение в парламентских комитетах шло в ускоренном порядке. Также спешно закон был принят в трех чтениях на пленарных заседаниях.