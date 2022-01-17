Суд отменил штраф пенитенциарной службы, наложенный на ведомство за разглашение личных данных Саакашвили

Тбилисский городской суд отменил штраф, наложенный на Специальную пенитенциарную службу Госинспектором за несколько эпизодов административного правонарушения в отношении Михаила Саакашвили, предусмотренного статьей 44 закона Грузии «О защите персональных данных». Ранее аналогичное решение суд принял и в отношении штрафа Минюста.

В начале декабря Минюст Грузии и Специальная пенитенциарная служба были признаны виновными в незаконной публикации данных, касающихся экс-президента. Иски в отношении ведомств были поданы Службой госинспектора на имя двух разных судьей Тбилисского городского суда. Слушания в обоих случаях состоялись в беспрецедентно короткие сроки, перед новогодними праздниками. Параллельно этому процессу власти начали процедуру «реструктуризации» Службы госинспектора.

30 декабря парламент проголосовал за упразднение. Депутаты одобрили законопроект в ускоренном порядке в третьем чтении. Соответствующий документ подписала и президент Грузии Саломе Зурабишвили.