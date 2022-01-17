Правительству направлена петиция с требованием отставки Теи Цулукиани

В Грузии создана петиция с требованием отставки Теи Цулукиани с должности министра культуры, спорта и молодежи. Ее автором является философ Гиги Тевзадзе. Петиция на имя правительства была подана 17 января.
Подписавшиеся под ней считают, что помимо увольнения Теи Цулукиани с поста министра пора освободить грузинскую культурную систему от принципов управления, существовавших еще в советские времена.
Автор и подписавшие петицию акцентируют внимание на 4 тенденциях, которые стали очевидными с момента назначения Цулукиани:
- Ограничение доступа к публичной информации и трудоустройство по принципу непотизма;
- Увольнение профессионалов за то, что они публично или в частном порядке выразили недовольство происходящими процессами как в стране, так и в Министерстве культуры;
- Отказ от советов авторитетных организаций/экспертов и доверие советам некомпетентных людей, что уже навредило монастырю Гелати;
- Структурные изменения в организациях и проектах, находящихся в ведении Министерства культуры, с целью дальнейшего усиления подчинения грузинских агентов Министерству культуры для политического руководства;