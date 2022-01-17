Правительству направлена петиция с требованием отставки Теи Цулукиани

Глава Минюста Грузии заявляет, что была против освобождения Чатаева

Глава Минюста Грузии заявляет, что была против освобождения Чатаева

В Грузии создана петиция с требованием отставки Теи Цулукиани с должности министра культуры, спорта и молодежи. Ее автором является философ Гиги Тевзадзе. Петиция на имя правительства была подана 17 января.

Подписавшиеся под ней считают, что помимо увольнения Теи Цулукиани с поста министра пора освободить грузинскую культурную систему от принципов управления, существовавших еще в советские времена.

Автор и подписавшие петицию акцентируют внимание на 4 тенденциях, которые стали очевидными с момента назначения Цулукиани: