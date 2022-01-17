Историк Зубов: Запад не выполнит наглые требования России

Российский историк и религиовед Андрей Зубов, уволенный из МГИМО после высказываний по Крыму (сам он считает, что это был приказ Кремля), половину жизни провел в условиях «холодной войны». Причем, пик ее приходится на наши дни, уверен он. По словам историка, после смерти Сталина «холодная война», за редкими исключениями, не достигала такой остроты, как сейчас. В интервью SOVA Зубов говорит об истоках проблем постсоветского пространства, о языке силы путинского режима и иррациональной политике Кремля.