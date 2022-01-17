Глава МИД Грузии: НАТО не намерено отказываться от решения Бухарестского саммита

17 января стартует официальный визит вице-премьера, главы МИД Грузии Давида Залкалиани в Брюссель. Согласно официальной информации, он посетит штаб-квартиру НАТО, встретится с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и с послами 30 стран-членов НАТО.

По словам Давида Залкалиани, визит грузинской делегации в Брюссель после заседания Совета Россия-НАТО очень важен и подтверждает, что партнеры уделяют Грузии особое внимание, а решение о вступлении Тбилиси в Альянс пересмотрено быть не может.

«Наши партнеры по НАТО уделяют особое внимание нашей стране, и решения в отношении Грузии не будут приниматься без Грузии. Мне это подтвердили в ходе телефонных разговоров и заместитель госсекретаря США, и заместитель генерального секретаря НАТО, и я уверен, что то же самое будет подтверждено на сегодняшней встрече с послами. Конечно, мне очень интересно услышать от них, непосредственно из первых уст, что именно обсуждалось на заседании Комиссии Россия-НАТО, но содержание бесед, которые у меня были с официальными лицами НАТО, дает мне основания говорить, что наши партнеры по НАТО очень четко заявили РФ, что не будет пересмотра решения Бухарестского саммита 2008 года, что о сферах влияния вообще не может быть речи, и что вопрос расширения НАТО — это дело стран которые хотят вступить в НАТО», — сказал Залкалиани.