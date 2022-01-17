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Viral structure. Viral particle is made up of a nucleus of nucleic acid (DNA or RNA) surrounded by a protein coat. Conceptual illustrative virus. 3D illustration.

Коронавирус в Грузии: статистика 17 января

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 3 656 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 999 343-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 2 530;
  • Аджария – 330;
  • Имерети – 213;
  • Шида Картли – 98;
  • Самегрело – Земо Сванети – 104;
  • Квемо Картли – 116;
  • Кахети – 106;
  • Мцхета-Мтианети – 43;
  • Гурия – 67;
  • Самцхе-Джавахети – 44;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 5.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 066 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 931 507 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 32 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 14 481 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 53 329 (+558). В тяжелом состоянии находится 1 001 пациент, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 289 лиц.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 500 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 2 092 человека;
  • В карантинных пространствах находятся – 54 человека;
  • Проходят лечение на дому – 46 737 человек;

За последние 24 часа было проведено 29 711 тестов. В том числе 16 196 исследований на антиген и 13 515 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 12,31%. Показатель за последние 14 дней – 9,64%.

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