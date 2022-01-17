Коронавирус в Грузии: статистика 17 января

В Грузии за сутки выявлено 3 656 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 999 343-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 2 530;
- Аджария – 330;
- Имерети – 213;
- Шида Картли – 98;
- Самегрело – Земо Сванети – 104;
- Квемо Картли – 116;
- Кахети – 106;
- Мцхета-Мтианети – 43;
- Гурия – 67;
- Самцхе-Джавахети – 44;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 5.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 066 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 931 507 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 32 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 14 481 случай летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 53 329 (+558). В тяжелом состоянии находится 1 001 пациент, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 289 лиц.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 500 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 2 092 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 54 человека;
- Проходят лечение на дому – 46 737 человек;
За последние 24 часа было проведено 29 711 тестов. В том числе 16 196 исследований на антиген и 13 515 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 12,31%. Показатель за последние 14 дней – 9,64%.