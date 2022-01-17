Коронавирус в Грузии: статистика 17 января

В Грузии за сутки выявлено 3 656 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 999 343-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 2 530;

Аджария – 330;

Имерети – 213;

Шида Картли – 98;

Самегрело – Земо Сванети – 104;

Квемо Картли – 116;

Кахети – 106;

Мцхета-Мтианети – 43;

Гурия – 67;

Самцхе-Джавахети – 44;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 5.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 066 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 931 507 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 32 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 14 481 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 53 329 (+558). В тяжелом состоянии находится 1 001 пациент, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 289 лиц.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 500 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 2 092 человека;

В карантинных пространствах находятся – 54 человека;

Проходят лечение на дому – 46 737 человек;

За последние 24 часа было проведено 29 711 тестов. В том числе 16 196 исследований на антиген и 13 515 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 12,31%. Показатель за последние 14 дней – 9,64%.