Столтенберг: «Россия и раньше применяла силу против Украины и Грузии»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угроза применения Россией военной силы против Украины реальна, учитывая, что в прошлом Россия применяла военную силу против Украины, Грузии и других соседей.

По словам Йенса Столтенберга, диалог важен, но к последствиям вторжения России необходимо быть готовыми.

«Мы знаем, что Россия значительно увеличила свои вооруженные силы, мы понимаем угрожающую риторику. Они говорят, что если мы не будем делать то, что нам говорят, нас ждут военные и технические последствия, что похоже на угрозу применения военной силы против Украины.

Мы также знаем историю России, Россия и раньше применяла военную силу против своих соседей — Украины, Грузии и других, учитывая все это, угроза реальна, поэтому важно поддерживать диалог, но мы также должны быть готовы, что Россия может снова применить силу и дать ей понять, что это будет иметь тяжелые экономические и политические последствия», — сказал Йенс Столтенберг.