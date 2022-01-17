17 января, в 14:00 у здания Министерства культуры пройдет акция протеста.

«Приглашаем вас на митинг, главные лозунги которого «Слава партии, разоблачать врагов культуры!» и «Культ УРА в надежных руках!».

Митинг специально организован в рабочее время, чтобы партийные работники министерства отчетливо слышали благодарный голос трудящихся масс», — говорится в описании митинга.

Акция связана с увольнением нескольких десятков сотрудников музея им. Шалвы Амиранашвили и Агентства памятников культурного наследия с тех пор, как Теа Цулукиани возглавила министерство культуры. Экс-сотрудники уверены в политической подоплеке массовых освобождений с должностей.

Напомним, 22 июля был обнародован отчет о том, что «восстановление одной части исторического здания Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили нерентабельно, остановить обрушение флигеля невозможно, и поэтому лучше снести музей и построить новый из тех же материалов.

Искусствоведы были категорически против этого. По их словам, сотни экспонатов, хранящихся в музее, находятся в опасности. План действий, связанный с музеем, для них также оказался неприемлемым.

Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенном в 1835 году. Это одно из первых появившихся в Тбилиси зданий европейского образца.

Что касается Агентства по охране памятников культурного наследия, то с назначения Цулукиани были уволены 36 человек, мотив – реорганизация. Все освобожденные с должностей сотрудники намерены обратиться в суд.