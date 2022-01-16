Дизайнер «Сухишвили»: кто одевал грузинский танец

В Тбилиси впервые после 20-летнего перерыва открылась выставка выдающегося грузинского сценографа и художника по костюмам Симона (Солико) Вирсаладзе. Его называли «художником, который одевает танец», он «создал собственный почерк в сценографии ХХ века» и сыграл важнейшую роль в истории Национального балета Грузии, который был основан в 1945 году Илико Сухишвили и Нино Рамишвили.

Экспозиция работ Симона Вирсаладзе в течение месяца будет проходить в Национальной галереи им. Дмитрия Шеварднадзе (пр. Шота Руставели, 11). На ней представлено до 200 работ художника, предметы из его дома-музея, а также костюмы, которые были созданы по его эскизам, в том числе, для легендарного грузинского ансамбля «Сухишвили».

«Профессиональный художник, глубокий знаток театрального искусства, хореографии, музыки мог создать точный художественный язык, соответствующий музыкальному настроению в сценографии. Театральная сценография Солико Вирсаладзе, созданная с утонченным вкусом и точностью, входит в число лучших произведений мирового исполнительского искусства», – отмечают кураторы выставки.

Экспозиция организована министерством культуры, спорта и молодежи Грузии, Фондом Солико Вирсаладзе, а также Национальной галереей при поддержке Bank of Georgia.

«Художник, который одевает танец»

Симон Вирсаладзе родился 31 декабря 1908 (13 января 1909) в Тифлисе. Он вырос в семье учительницы Елены Мусхелишвили и экономиста Баграта Вирсаладзе. Дома у Вирсаладзе всегда много внимания уделяли театру, музыке и живописи. Поэтому в возрасте 14 лет мальчик стал учиться в народной художественной студии в Тифлисе у Моисея Тоидзе. А затем поступил в Тбилисскую академию художеств к Иосифу Шарлеманю. Впоследствии Симон продолжил учебу в Высшем художественно-техническом институте в Москве и ленинградском ВХУТЕИНе (Ленинградская академия художеств).

Еще будучи студентом Вирсаладзе оформил несколько спектаклей тифлисского Театра рабочей молодежи, отдав дань популярному в те годы конструктивизму. А после окончания Академии художеств в Ленинграде, в 1932 году, стал главным художником тифлисского Государственного театра оперы и балета им. Захария Палиашвили. Пробыв на этой должности четыре года, в 37-м он переехал в Ленинград, где начал работу в Академическом театре оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский). А с 1945 по 1962 год был главным художником этого театра.

В театре Кирова начинает складываться творческий альянс Вирсаладзе с Юрием Григоровичем. Хореограф не раз называл Симона своим соавтором. Этот союз создал новый принцип живописного оформления балетного спектакля.

«Сложилась целостная и стройная эстетическая система… Она получила обозначение «живописный симфонизм» и заключалась в ориентации художника на непосредственное раскрытие драматургии музыкальных лейттем через сочиняемую им – в полном согласии с хореографией – сложную колористическую динамику живописно-танцевального действия. Иначе говоря, зрителям предлагалась «музыка» цвета, «симфонические» композиции которой создавались выстроенным художником движением костюмных пятен», – говорил искусствовед Виктор Березкин.

Плодотворное сотрудничество продолжилось и в Москве в Большом театре. Балеты Юрия Григоровича, оформленные Симоном Вирсаладзе, неоднократно ставились и за рубежом. Высшим триумфом творчества Вирсаладзе считается работа над балетом «Спартак», который также был создан в соавторстве с балетмейстером Григоровичем.

Помимо этого, Симон активно сотрудничал с другими известными балетмейстерами, такими как Вахтанг Чабукиани, Константин Сергеев, Василий Вайнонен, Петр Гусев и другие. По его эскизам были созданы костюмы для многих программ Ансамбля народного танца Грузии. Он также активно занимался исследованием и воссозданием грузинской традиционной одежды.

Вирсаладзе участвовал в создании костюмов для танцевального ансамбля «Сухишвили». Особого упоминания заслуживает торжественное одеяние царицы Тамар. Это уникальное произведение искусства с 3621 жемчугом, 154 позолоченными и 158 серебряными пряжками художник воссоздал по фреске в пещерном монастыре Вардзия.

Сказал свое слово дизайнер и в кино, по его эскизам были созданы костюмы для фильмов Козинцева «Гамлет» (1964 г.) и «Король Лир» (1971 г.).

Современники Вирсаладзе отмечали, что в живописных, богатых и разнообразных по колориту, тонкой цветовой гамме декорациях художника героическая монументальность, романтическая приподнятость и праздничность сочетаются с простотой и лаконичностью, тонким чувством стиля. В своих декорациях он достигал высокой эмоциональной выразительности, мастерски использовал цвет и свет.

Творчество Симона Вирсаладзе стало одним из ярких примеров перехода из символизма с его эмоциональной и таинственной романтикой неомифологических образов в искусство театра, где модернистские поиски даже в самые суровые в плане цензуры годы активно развивались. И хотя в ранние годы творчества он экспериментировал с конструктивизмом, в целом художник придерживался линии более традиционного «живописного театра», виртуозно сочетая ее с элементами арт-авангарда.

Скончался Вирсаладзе 7 февраля 1989 года в Тбилиси и был похоронен в Дидубийском пантеоне.