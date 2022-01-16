NCDC: бессимптомные пациенты с отрицательным тестом на COVID-19 будут сдавать PCR

Как сообщает Национальный центр по контролю заболеваний (NCDC), бессимптомные пациенты с положительным результатом теста на коронавирус и люди с симптомами и с отрицательным результатом теста на антиген будут проходить дополнительное PCR-тестирование на основании заключения семейного врача.

Консультация семейного врача будет возможна в пунктах тестирования, где доступна данная услуга, а также по телефону или в онлайн-режиме.

По данным NCDC, спрос на тестирование увеличился из-за распространения штамма омикрон. Ежедневные обращения за последние 7 дней увеличились в среднем на 53% по сравнению с предыдущей неделей. Всего на прошлой неделе в Грузии был проведен 372 981 тест.