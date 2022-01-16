Conflict Intelligence Team: Москва перебрасывает «Искандеры» с Дальнего Востока в западном направлени

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в соцсетях как минимум три видеозаписи, из которых сделала вывод о переброске ракетных комплексов «Искандер» из Восточного военного округа в западном направлении.

В своем Telegram-канале CIT сообщает, что две записи были опубликованы 11 января, еще одна 13-го. Как пишут аналитики, ролики сняты на Дальнем Востоке и на Урале.

«Согласно косвенной информации из открытых баз данных, эти составы выехали со станции Дивизионная в Улан-Удэ и со станции Биробиджан-2, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады соответственно. Эти соединения, имеющие на вооружении «Искандеры», входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий — ранее мы замечали движение соединений из этих армий в западном направлении. О переброске 107-й ракетной бригады «в Украину» также упоминается в комментариях к одному из видео с военной техникой», — пишет CIT.

При этом отмечается, что в Минобороны РФ переброску частей и соединений ВВО объяснили «внезапной проверкой» с выдвижением на полигоны «на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации».

«Во-первых, до учений «Восток-2022», в рамках подготовки к которым якобы проводится переброска, еще 8 месяцев, а во-вторых, можно вспомнить, что в 2014 году переброску российских регулярных частей для ввода на территорию Украины также объясняли учениями», — пишут журналисты.