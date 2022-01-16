16 января в Украине вступил в силу закон о государственном языке, требующий, чтобы общенациональные печатные издания печатались на официальном языке страны, что является частью усилий по ограничению использования русского языка в общественных местах.

Как сообщает «Украинская правда», документ предусматривает, что местным СМИ, которые распространяются в пределах одной области, предоставлено право воспользоваться переходным периодом до июля 2024 года.

В то же время общегосударственные русскоязычные СМИ, такие как газеты и журналы, должны либо перейти на украинский, либо наряду с русским (или другим иностранным языком) дублировать свои материалы на государственном языке. Последнее, в свою очередь, сделает печать значительно дороже из-за увеличения страниц издания.

При этом, требования статьи 25 не распространяются на печатные СМИ, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском и других официальных языках Европейского Союза, независимо от того, содержат ли они тексты на украинском языке, и на научные издания.