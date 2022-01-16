МВД: в Лагодехи по обвинению в убийстве бывшей жены задержан 38-летний мужчина

В Лагодехи по обвинению в убийстве бывшей жены задержан 38-летний мужчина. Информацию распространяет Министерство внутренних дел Грузии.

Изначально в СМИ сообщалось, что женщина погибла в результате утечки природного газа, но после проведения экспертизы тела полиция арестовала ее бывшего мужа.

По имеющимся данным, мужчина задушил экс-супругу, пытаясь скрыть следы преступления он инсценировал несчастный случай.

Расследование ведется по статье 109 Уголовного кодекса Грузии, которая предполагает «умышленное убийство члена семьи». У пары осталось трое несовершеннолетних детей.