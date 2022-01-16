Коронавирус в Грузии: статистика 16 января

В Грузии за сутки выявлено 5 504 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 995 687-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 3 222;

Аджария – 768;

Имерети – 483;

Шида Картли – 203;

Самегрело – Земо Сванети – 184;

Квемо Картли – 189;

Кахети – 159;

Мцхета-Мтианети – 101;

Гурия – 109;

Самцхе-Джавахети – 72;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 14.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 304 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 928 441 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 24 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 449 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 52 771 (+2 176). В тяжелом состоянии находятся 967 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 293 лица.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 393 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 2 051 человек;

В карантинных пространствах находятся – 54 человека;

Проходят лечение на дому – 46 327 человек;

За последние 24 часа было проведено 63 516 тестов. В том числе 33 800 исследований на антиген и 29 716 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,47%. Показатель за последние 14 дней – 9,24%.