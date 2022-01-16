Минобразования: школы Грузии полностью готовы к началу учебного процесса

По информации Министерства образования, все государственные и частные школы Грузии находятся в полной готовности к возобновлению учебного процесса 17 января.

Как сообщают в ведомстве, за родителями по-прежнему остается право выбрать форму дистанционного обучения, а педагоги из групп риска при желании смогут проводить уроки онлайн.

«Все рекомендации, разработанные Минздравом, будут строго соблюдаться в школах для безопасности учащихся, учителей и администрации школ и во избежание любого другого риска. В случае выявления коронавируса будут продолжаться точечные ограничения.

Учащиеся I-XII классов будут обязаны носить маску, при этом государство по-прежнему будет обеспечивать обязательное тестирование учителей. На данном этапе вакцинировано 73% учителей и сотрудников школьной администрации», — говорится в сообщении.