Танкер «Санкт-Петербург», чуть не потерпевший крушение, встал на якорь в порту Батуми

В результате активных работ, проводимых на протяжении всей минувшей ночи, танкер «Санкт-Петербург», плавающий под флагом России, который 15 января отнесло из Батуми в сторону Махинджаури, вернулся на исходную точку и встал на якорь. Об этом сообщает Агентство морского транспорта Грузии.

«Примерно после 03:00, в тесном взаимодействии с соответствующими службами Агентства морского транспорта судно постепенно смогло выйти в море и к этому времени корабль уже благополучно стоит на точке.

Всю ночь в Махинджаури находились сотрудники Агентства, спасательная команда, сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями и патрульная полиция.

Соответствующие службы Агентства морского транспорта находятся в постоянной координации с судном и продолжают следить за его местоположением», — сказано в заявлении.

На борту танкера «Санкт-Петербург» находятся 13 человек. Он вошел в порт Батуми 7 января. 14 января судно получило уведомление об ожидаемом резком ухудшении погоды. Из-за сильного шторма корабль потерял способность маневрировать, волны начали нести его к берегу, танкер суть не потерпел бедствие. Экипажу удалось взять ситуацию под контроль и наладить управление самостоятельно.