271896221 291701176334769 702720945693851595 n #новости Синагури, Тея Ахвледиани, Южная Осетия

Студентке из Цхинвальского региона вручили в Тбилиси стипендию им. Хетагурова

SOVAОт

Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани вручила стипендию имени Коста Хетагурова студентке из Цхинвальского региона Анне Барбакадзе.

Девушка окончила среднюю школу в селе Синагури Джавского района и успешно сдала Единые национальные экзамены на территории, подконтрольной официальному Тбилиси. Барбакадзе поступила в Государственный университет Илии. Теперь в течение четырех лет учебы студентка будет ежемесячно получать в качестве стипендии 300 лари (около 100 долларов).

«Стипендии имени Дмитрия Гулиа и Коста Хетагурова учреждены в 2018 году по инициативе Аппарата государственного министра и при поддержке министерства образования и науки Грузии и предназначены для студентов с оккупированных территорий, показавших лучшие результаты на Единых национальных экзаменах», — говорится в сообщении ведомства.

271855028 291701303001423 5017593554791913253 n #новости Синагури, Тея Ахвледиани, Южная Осетия

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