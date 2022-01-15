Коронавирус в Грузии: статистика 15 января

В Грузии за сутки выявлен 5 381 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 990 183-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 3 144;

Аджария – 557;

Имерети – 539;

Шида Картли – 262;

Самегрело – Земо Сванети – 230;

Квемо Картли – 191;

Кахети – 173;

Мцхета-Мтианети – 101;

Гурия – 100;

Самцхе-Джавахети – 69;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 15.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 065 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 925 137 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 30 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 425 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 50 595 (+4 286). В тяжелом состоянии находятся 1 005 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 294 лица.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 369 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 2 077 человек;

В карантинных пространствах находятся – 53 человека;

Проходят лечение на дому – 44 149 человека;

За последние 24 часа было проведено 63 516 тестов. В том числе 33 800 исследований на антиген и 29 716 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,47%. Показатель за последние 14 дней – 9,24%.