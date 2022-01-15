Конкурсная комиссия представила президенту кандидатов на пост главы ЦИК Грузии

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост председателя и в члены Центральной избирательной комиссии Грузии представила свой список президенту. В соответствии с действующим законодательством не позднее семи дней после этого глава государства должна принять решение по кандидатам и представить их в парламент для утверждения.

Срок полномочий действующего председателя ЦИК Георгия Каландаришвили истекает в феврале 2022 года. Он также участвует в нынешнем конкурсе. Кандидатами на пост председателя Центризбиркома являются:

Георгий Каландаришвили;

Тамаз Поладашвили;

Тенгиз Тевзадзе.

Кандидаты в члены ЦИК (вакантны два места):

Кристина Каджая;

Леван Исакадзе;

Майя Заридзе;

Гия Цацашвили.

Отметим, что 15 декабря 2021 года парламент Грузии утвердил изменение основных правил избрания членов и председателей Центральной избирательной комиссии. Согласно новому регламенту депутаты должны утвердить новых председателя и членов ЦИК не менее чем 2/3 полного состава.

По каждому из кандидатов должно состояться отдельное голосование. Избранным считается кандидат, поддержанный не менее чем 2/3 от общего числа депутатов. Если число кандидатов, получивших такую поддержку, окажется больше, чем количество вакантных мест, избранным будет считаться кандидат с лучшим результатом. Поправки предусматривают и процедуры на случай, если кандидаты получат равное количество голосов.