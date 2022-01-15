Конкурсная комиссия представила президенту кандидатов на пост главы ЦИК Грузии

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост председателя и в члены Центральной избирательной комиссии Грузии представила свой список президенту. В соответствии с действующим законодательством не позднее семи дней после этого глава государства должна принять решение по кандидатам и представить их в парламент для утверждения.
Срок полномочий действующего председателя ЦИК Георгия Каландаришвили истекает в феврале 2022 года. Он также участвует в нынешнем конкурсе. Кандидатами на пост председателя Центризбиркома являются:
- Георгий Каландаришвили;
- Тамаз Поладашвили;
- Тенгиз Тевзадзе.
Кандидаты в члены ЦИК (вакантны два места):
- Кристина Каджая;
- Леван Исакадзе;
- Майя Заридзе;
- Гия Цацашвили.
Отметим, что 15 декабря 2021 года парламент Грузии утвердил изменение основных правил избрания членов и председателей Центральной избирательной комиссии. Согласно новому регламенту депутаты должны утвердить новых председателя и членов ЦИК не менее чем 2/3 полного состава.
По каждому из кандидатов должно состояться отдельное голосование. Избранным считается кандидат, поддержанный не менее чем 2/3 от общего числа депутатов. Если число кандидатов, получивших такую поддержку, окажется больше, чем количество вакантных мест, избранным будет считаться кандидат с лучшим результатом. Поправки предусматривают и процедуры на случай, если кандидаты получат равное количество голосов.