Глава МИД Грузии встретится с генсеком НАТО

Министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани 17-18 января посетит с визитом Брюссель, где проведет встречи в штаб-квартирах НАТО и Евросоюза. Запланированы, в частности, двусторонние переговоры Залкалиани с генсеком альянсо Йенсом Столтенбергом, а также неформальная встреча с послами стран-членов НАТО.

«Основная цель встреч – проведение консультаций с союзниками в рамках продолжающегося диалога между НАТО и Российской Федерацией по вопросам безопасности. На встречах также будут обсуждаться динамика сотрудничества НАТО-Грузия и сложная обстановка в области безопасности в евроатлантическом регионе».

По данным МИД, визит на высоком уровне в штаб-квартиру Североатлантического альянса в начале года является еще одним подтверждением особых отношений между Тбилиси и Брюсселем и подчеркивает тот факт, что Грузия стремится занять особое место в повестке дня НАТО.