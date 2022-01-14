В Грузии отмечают День государственного флага. Традиционно 14 января в разных районах страны проходит торжественное поднятие флага над государственными ведомствами. Кроме того, Государственный совет по геральдике призывает граждан вывешивать флаги на крышах и балконах своих домов.

Парламент Грузии утвердил закон «О государственном флаге Грузии» 14 января 2004 года. В соответствии с ним новым символом страны стала композиция из пяти красных крестов на белом фоне. Она заменила собой прежний флаг – полотнище кизилового цвета с черно-белым крыжом. Это знамя было государственным символом в период Грузинской Демократической Республики (1918—1921 гг.) и было восстановлено после развала Советского Союза в 1991 году. «Пятикрестный флаг» до утверждения парламентом Грузии в качестве государственного использовался партией «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили.

Т. н. «иерусалимский крест» – общехристианский символ. Он часто используется на покрывалах на алтаре. Большой крест символизирует Иисуса Христа, четыре маленьких – авторов четырех Евангелий, распространяющих учение на все четыре стороны Света. Кроме того, пять крестов могут символизировать раны Христа, которые он принял во время распятия. После освобождения Иерусалима от власти мусульман крестоносцы стали использовать «иерусалимский крест» в качестве своего флага.

Как отмечают некоторые исследователи, изображения пяти крестов на территории Грузии обнаружены в развалинах Некреской церкви (не позже VI века) и других исторических памятниках. Белый флаг с красным крестом святого Георгия предположительно использовался в V веке царем Вахтангом Горгасалом. Также считается, что царица Тамара (XII-XIII вв.) использовала флаг с темно-красным крестом и звездой в белом поле. По другой версии, «иерусалимский крест» был принят только во время правления Георгия Блистательного (XIII-XIV вв.).

На карте венецианских братьев Франциска и Доминика Пиццигани 1367 года Тифлис уже обозначен «пятикрестным флагом».