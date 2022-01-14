Коронавирус в Грузии: +5 567 новых случаев за сутки

В Грузии за сутки выявлено 5 567 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 984 802-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 3 479;

Аджария – 587;

Имерети – 434;

Шида Картли – 254;

Самегрело – Земо Сванети – 199;

Квемо Картли – 159;

Гурия – 130;

Кахети – 130;

Самцхе-Джавахети – 85;

Мцхета-Мтианети – 84;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 26.

За последние 24 часа от коронавируса вылечился 1 661 пациент. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 924 072 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 36 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 395 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 46 309 (+3 870). В тяжелом состоянии находятся 1 003 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 289 лиц.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 379 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 2 077 человек;

В карантинных пространствах находятся – 68 человек;

Проходят лечение на дому – 39 853 человека;

За последние 24 часа было проведено 60 753 теста. В том числе 34 092 исследования на антиген и 26 661 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,16%. Показатель за последние 14 дней – 9,14%.