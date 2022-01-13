scientist introduces sample of covid 19 in a bioha THCXQAR #новости Covid-19, коронавирус, коронавирус в Грузии
Scientist introduces sample of Covid-19 in a biohazard bag, conceptual image

Коронавирус в Грузии: статистика 13 января

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 5 326 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 979 235-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 3 148;
  • Аджария – 563;
  • Имерети – 437;
  • Самегрело – Земо Сванети – 226;
  • Шида Картли – 277;
  • Кахети – 178;
  • Квемо Картли – 176;
  • Гурия – 148;
  • Мцхета-Мтианети – 92;
  • Самцхе-Джавахети – 66;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 15.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 044 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 922 411 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 48 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 359 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 42 439 (+2 234). В тяжелом состоянии находятся 1 047 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 293 лица.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 436 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 2 075 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 75 человек;
  • Проходят лечение на дому – 35 928 человек;
  • На самоизоляции находятся – 34 035 человек.

За последние 24 часа было проведено 55 474 теста. В том числе 32 029 исследований на антиген и 23 445 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,60%. Показатель за последние 14 дней – 8,86%.

SOVA

Вам также может понравиться

Ещё статьи из рубрики => #новости