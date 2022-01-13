Коронавирус в Грузии: статистика 13 января

В Грузии за сутки выявлено 5 326 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 979 235-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 3 148;

Аджария – 563;

Имерети – 437;

Самегрело – Земо Сванети – 226;

Шида Картли – 277;

Кахети – 178;

Квемо Картли – 176;

Гурия – 148;

Мцхета-Мтианети – 92;

Самцхе-Джавахети – 66;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 15.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 044 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 922 411 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 48 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 359 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 42 439 (+2 234). В тяжелом состоянии находятся 1 047 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 293 лица.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 436 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 2 075 человек;

В карантинных пространствах находятся – 75 человек;

Проходят лечение на дому – 35 928 человек;

На самоизоляции находятся – 34 035 человек.

За последние 24 часа было проведено 55 474 теста. В том числе 32 029 исследований на антиген и 23 445 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,60%. Показатель за последние 14 дней – 8,86%.