Из-за резкого ухудшения метеоусловий в Грузии вводятся ограничения на дорогах

В связи с резким ухудшением метеорологических условий в Грузии вводятся ограничения на передвижение транспортных средств на некоторых участках дорог. Информацию об этом распространяет Департамент автомобильных дорог.

В частности, из-за снега и гололеда запрещается движение прицепов и полуприцепов на участке Гудаури-Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси. При этом движение других видов транспорта остается свободным.

Снег, метели и плохая видимость привели к вводу ограничений на дороге местного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда – участок 105-110 км (перевал Паравани) – здесь также запрещается движение прицепов и полуприцепов, а также транспортных средств вместимостью более 30 человек.

Движение прицепов и полуприцепов запрещено и на участке Кутаиси-Ткибули-Амбролаури – 39-62 км (перевал Накерала).

Кроме того, по данным Департамента, в силе остаются ограничения, действующие на других участках автомобильных дорог:

Сачхере-Они – запрещено использование прицепов и полуприцепов;

Участок 86-106 км дороги Батуми-Ахалцихе – разрешено движение только автомобилей с высокой проходимостью;

Участок 88-125 (Лентехи-Меле) дороги Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили – запрещено использование прицепов и полуприцепов. Другие виды транспорта разрешены с использованием цепей противоскольжения. Допустимо также движение автомобилей с двумя и более ведущими мостами.

Участок 138-186 км (Местиа-Ушгули) автодороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили – запрещено движение полуприцепов, полуприцепов и транспортных средств вместимостью более 30 человек. Движение легковых автомобилей разрешено только с использованием цепей противоскольжения. Движение машин с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) разрешено.

Ранее в Национальном агентстве окружающей среды заявили, что с 13 по 17 января в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды: осадки в виде снега, значительное понижение температуры воздуха, сильный ветер, в горной и высокогорной местности – сильные снегопады, туман и метель.

На море ожидается шторм в четыре-пять баллов. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, понижении видимости, лавиноопасности в горных районах, а также о риске заморозки линий электропередачи.