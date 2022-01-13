Ушел из жизни экс-президент НОК Грузии Джано Багратиони

В возрасте 83-х лет скончался грузинский спортсмен, педагог, почетный президент Национального олимпийского комитета Джано (Джансуг) Багратиони. Он возглавлял НОК Грузии на протяжении восьми лет.

Джано Багратиони был почетным гражданином Тбилиси, награжден орденом Международного олимпийского комитета; был кавалером Ордена Чести, заслуженным тренером Грузии, кавалером ордена Олимпийского комитета Грузии, кавалером ордена Вахтана Горгасала.

В 1999-2004 годах Багратиони был депутатом парламента Грузии 5-го созыва. Примерно в эти же годы – с 1996-го по 2004-й – занимал должность президента Национального олимпийского комитета.