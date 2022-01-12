Захарова ответила на совет Нуланд «не посылать военных в снег»

Представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала пост в своем Telegram-канале, в котором ответила заместителю Госсекретаря США Виктории Нуланд. Ранее Нуланд призвала Москву не посылать «военных в снег», а заняться более насущными проблемами.

«Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть скорее вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда в снег», — написала американский дипломат.

Захарова в свою очередь призвала Нуланд обратить внимание на проблемы, существующие в США.

«Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот. О качестве американского образования красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома. Система здравоохранения США во время пандемии наглядно продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру < > Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе, которые плотным кольцом окружают Россию как «холодной зимой», так и «горячим летом», или прекратите выделять миллиарды на цветные революции по всему миру и содержание самозванцев типа Гуайдо или Тихановской», — написала Захарова.