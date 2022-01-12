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В Брюсселе стартовали переговоры в рамках Совета Россия – НАТО

SOVAОт

В Брюсселе стартовал переговоры в рамках Совета Россия – НАТО. В них принимают участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, постоянные представители альянса в Брюсселе и заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Российскую делегацию возглавляют заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин.

Совет Россия–НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН проходили в 2019 году.

10 января в Женеве состоялась встреча заместителя госсекретаря США Венди Шерман и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова. Переговоры закончились безрезультатно. На встрече Москва подтвердила выдвинутые 17 декабря требования о гарантиях безопасности, в том числе о приостановке расширения НАТО на восток, что неприемлемо для США. Вашингтон не раз подчеркивал, что не намерен отказываться от политики открытых дверей НАТО.

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