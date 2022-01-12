Столтенберг: наш диалог с Москвой труден, но от этого еще более необходим

В Брюсселе завершились переговоры в рамках формата Совета Россия-НАТО, посвященные недавно выдвинутому Москвой требованию «гарантий безопасности».

Генеральный секретарь НАТО Йенст Столтенберг выступил на пресс-конференции сразу после завершения консультаций. Как отметил Столтенберг, это были непростые переговоры, но именно поэтому они и были настолько важны.

«Наш диалог труден, но от этого еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы политические пути решения в сложившейся ситуации < > У нас была откровенная и открытая дискуссия по целому спектру вопросов < > Мы выразили озабоченность по поводу наращивания военной мощи России в Украине и вокруг нее», — заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО еще раз подчеркнул, что решение о вступлении Альянс является суверенным выбором страны-претендента.

«У России имеются вооруженные силы в Грузии, в Украине, в Крыму, в Молдове. Эти силы находятся там без согласия правительств этих стран, их никто не приглашал туда. Страны НАТО призвали Россию вывести эти силы и уважать суверенитет этих стран. Уважение границ всех стран — фундаментальный принцип. НАТО готово вести диалог с Россией, но мы не пойдем на компромисс в отношении наших принципов < > Страны НАТО оставляют а собой право защищать и оборонять друг друга», — отметил Генсек НАТО и еще раз подчеркнул: в случае эскалации обстановки в Украине, Москве придется заплатить высокую цену.