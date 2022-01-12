Грушко: «Россия не позволит никому диктовать, какое у нее должно быть присутствие при НАТО»

Россия не позволит никому диктовать, какое у нее должно быть присутствие при НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО, передает «Риа Новости».

«Россия не позволит никому диктовать, какое должно быть присутствие. По большому счету, если натовцы все время заявляют о том, что не имеют враждебных намерений в отношении России, что хотят выстраивать отношения сотрудничества с РФ, они должны быть заинтересованы в том, что российских дипломатов должно быть больше», — сказал Грушко на пресс-конференции.

По словам замглавы МИД РФ, процесс расширения Североатлантического альянса несет в себе неприемлемые риски, которым Москва будут противостоять.

«В 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину», — сказал он и добавил: Москва «без политкорректных формул» указала НАТО на возможные последствия для европейской безопасности в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

При этом Грушко не исключил восстановления дипмиссии при Альянсе, однако, только в том случае «если и когда НАТО ляжет все-таки на другой курс».

«Если НАТО развернется, ляжет на курс, который позволит ей встроиться в общеколлективные усилия по построению безопасности, которые не основывались бы на тех принципах, на которых НАТО их пытается выстроить сегодня, я не исключаю, что наше дипломатическое присутствие здесь может быть восстановлено», — заявил он.