В Сенате подготовлены санкции против РФ на случай, если она вторгнется в Украину

Широкие санкции будут введены против высокопоставленных российских официальных лиц, включая Владимира Путина, а также против ключевых банковских структур РФ, если Москва начнет военные действия против Украины. Об этом заявили в среду сенатские демократы, говоря о новом законодательном акте, подготовленном в верхней палате Конгресса.

Как пишет Русская служба Voice of America, об инициативе законодателей-демократов и представленном ими докладе сообщила газета Washington Post.

Кроме санкций, законопроект предполагает шаги по укреплению безопасности Украины и призывает США «рассмотреть все доступные и надлежащие меры» для обеспечения того, чтобы газопровод «Северный поток – 2» – «инструмент злонамеренного влияния Российской Федерации» – не был введен в действие.

Как отмечается в представленном сенаторами-демократами докладе, действие законопроекта распространяется и на компании в России, предлагающие безопасные системы обмена сообщениями, в частности, SWIFT, которые банки используют для обмена ключевой информацией с другими финансовыми учреждениями.

Согласно сообщению Washington Post, почти два десятка сенатских демократов, в том числе лидер большинства Чак Шумер, уже поддержали законопроект, разработанный председателем Комитета по международным отношениям Робертом Менендесом.

Представитель Совета национальной безопасности сообщил изданию, что Белый дом поддерживает законопроект Менендеса, который «вызовет серьезные издержки для российской экономики», если Россия продолжит вторжение в Украину.

По словам источника, инициатива, которую продвигает в своем законопроекте сенатор-республиканец Тед Круз, не способствует противостоянию российской агрессии и защите Украины.

Несколько сенаторов-демократов заявили вечером в понедельник после встречи с представителями администрации Байдена, что, по их мнению, санкции против «Северного потока – 2», за которые выступает Круз, могут нанести ущерб американо-германским отношениям.