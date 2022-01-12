Глава МИД Грузии: решение НАТО по Грузии и Украине непоколебимо

По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, несмотря на жесткую риторику России, позиция стратегических партнеров Грузии – НАТО и США – остается неизменной, а решение о расширении альянса принимают сам Альянс и страны, желающие в него вступить.

«В последние дни у нас была интенсивная коммуникация с нашими партнерами, нашим главным стратегическим партнером США, а также НАТО. Как известно, у меня состоялся телефонный разговор с заместителем госсекретаря США Венди Шерман, главным переговорщиком с Россией в направлении безопасности. Кроме того, у меня состоялся телефонный разговор с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ и суть обоих разговоров дает мне основание говорит, что позиция наших партнеров в отношении Грузии непоколебима и неизменна. Несмотря на требования и жесткую риторику, которую мы слышим со стороны России, позиция наших западных партнеров очень твердая. Они еще раз в формате двусторонних переговоров объяснили Российской Федерации, что гарантии безопасности и выбор альянсов – решение, которое принимают страны, желающей вступить в НАТО.

Поэтому я уверен, что и сегодня, в ходе проходящих дискуссий в рамках Совета Россия-НАТО, позиция наших партнеров по НАТО будет неизменной, она будет очень сильной. Российской Федерации еще раз скажут, что решение НАТО в отношении Грузии и Украины не будут пересматриваться», — сказал Залкалиани.